Разведывательный дрон НАТО передал сигнал о проблемах со связью над Черным морем

Беспилотник НАТО подал сигнал о проблемах со связью над Черным морем Разведывательный дрон НАТО передал сигнал о проблемах со связью над Черным морем

Москва25 сен Вести.Разведывательный беспилотник Североатлантического альянса потерял связь с базой, находясь над нейтральными водами Черного моря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Уточняется, что речь идет о находящемся под управлением Италии дроне НАТО RQ-4D Phoenix.

Беспилотник, находясь над нейтральными водами в южной части акватории Черного моря, передал сигнал о проблемах со связью отметил собеседник агентства

Он подчеркнул, что подобный инцидент произошел в этом же районе 16 сентября с другим аппаратом той же модели.

В августе аппарат RQ-4D Phoenix также столкнулся с проблемами во время полета над Черным морем. Он передал код 7600, который указывает на потерю двусторонней радиосвязи с наземной станцией.