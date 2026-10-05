В Черном море после пожара на сухогрузе Royad Mammadov пропали 13 моряков

После пожара на судне в Черном море не могут найти 13 человек В Черном море после пожара на сухогрузе Royad Mammadov пропали 13 моряков

Москва5 окт Вести.После пожара на сухогрузе Royad Mammadov, который находится в Черном море, пропали 13 членов экипажа, сообщил портал HotNews со ссылкой на Морское управление Румынии (ANR).

Судно шло под флагом Сент-Киттса и Невиса из украинского порта Измаил в итальянский город Равенна, куда должно было прибыть 12 октября. Около 11.00 по местному времени ANR получило сигнал бедствия с борта судна, после чего начало спасательную операцию.

По предварительной информации, капитан судна ранен, а 13 членов экипажа пропали без вести цитирует HotNews сообщение ANR

Трех моряков удалось эвакуировать вертолетом МВД Румынии, еще восемь были подобраны спасательными судами.

Ранее МВД Румынии сообщило, что Royad Mammadov затонул вне территориальных вод республики. По информации ведомства, на судне произошел пожар, после чего оно начало погружаться. Как минимум два члена экипажа погибли.