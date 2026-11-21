ВС РФ ударили по месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и ВПК

ВС России поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ и ВПК ВС РФ ударили по месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и ВПК

Москва21 ноя Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удар по месту, где находились представители украинской армии и предприятий военно-промышленного комплекса, а также иностранные граждане. Об этом сообщило Минобороны России.

Поясняется, что на месте, которое стало целью удара, проходило совещание представителей ВСУ и военно-промышленных компаний.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сбросили пять полутонных бомб на пункт управления БПЛА киевского режима в Харьковской области. Также накануне ударами российских подразделений была повреждена портовая инфраструктура на Украине, которая использовалась в военных целях.