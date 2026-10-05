Два человека погибли после крушения судна Royad Mammadov в Черном море

В Черном море затонуло торговое судно Два человека погибли после крушения судна Royad Mammadov в Черном море

Москва5 окт Вести.В Черном море затонуло торговое судно Royad Mammadov, об этом сообщило МВД Румынии.

Отмечается, что инцидент произошел вне территориальных вод страны. По информации ведомства, на борту произошел пожар, после чего судно начало идти ко дну.

11 членов экипажа были спасены, также были обнаружены двое погибших следует из сообщения министерства

В ведомстве также уточнили, что для проведения поисково-спасательной операции было выделено несколько катеров и вертолет.

В румынских СМИ чуть позже сообщили, что судно под флагом Федерации Сент-Китс и Невис с грузом зерновых вышло из украинского порта Измаил и направлялось в Равенну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море стало малопригодным для судоходства из-за действий Киева.