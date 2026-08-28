Informat: у берегов Румынии после атаки загорелось и затонуло торговое судно

Судно подверглось атаке и затонуло у берегов Румынии Informat: у берегов Румынии после атаки загорелось и затонуло торговое судно

Москва28 авг Вести.Торговое судно PROGRESS IV подверглось атаке в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море. На судне возник пожар, сообщает местный портал Informat.

Нападение на судно произошло на расстоянии 20 миль (32 км) от румынского прибрежного поселения Сфынту-Георге.

По судну нанесен удар, и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему нанес удар. Предстоит расследование приводит портал слова президента Румынии Никушора Дана

Все 12 членов экипажа спасены, один из моряков получил травмы.

Между тем 27 августа атаке подвергся танкер STAR II, который принадлежит компании Statü Denizcilik.