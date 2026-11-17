Cудно GAS HUSKY затонуло у побережья Болгарии Maritime.bg: у берегов Болгарии затонул газовоз GAS HUSKY

Москва17 ноя Вести.В Черном море в 50 морских милях от побережья Болгарии затонул газовоз GAS HUSKY под флагом Либерии, сообщил портал Maritime.bg.

Судно пропало с радаров вскоре после полуночи 17 ноября. Спустя 8 часов после этого аварийный радиобуй газовоза передал сигнал о бедствии, после чего начались поиски экипажа судна болгарскими военными.

Ближе к полудню военнослужащим удалось обнаружить экипаж газовоза на спасательном плоту в районе крушения судна. Затем моряков эвакуировали на болгарскую авиабазу "Чайка" на вертолете.

Весь экипаж из 19 человек на GAS HUSKY спасен. 19 филиппинских моряков находятся в удовлетворительном состоянии, двое получили легкие травмы говорится в публикации

По информации портала, причиной крушения судна стала атака дронов, которые поразили машинное отделение и мостик газовоза.

Ранее Maritime.bg сообщил, что болгарские власти получили сигнал бедствия от грузового судна Betul 8 под флагом Сомали. Болгарским военнослужащим удалось доставить на берег всех членов экипажа - 12 человек.