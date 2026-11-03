Вэнс: США добились прогресса в переговорах с Ираном

Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Тегераном Вэнс: США добились прогресса в переговорах с Ираном

Москва3 ноя Вести.В переговорах США с Ираном наметился прогресс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс представителям СМИ.

Президент США Дональд Трамп положительно оценивает возможность мирного урегулирования, отметил Вэнс.

Мы с президентом достаточно положительно оцениваем возможность выхода на урегулирование путем переговоров. Мы добились определенного прогресса. Посмотрим, удастся ли нам продвинуться дальше уточнил Вэнс

По его словам, США не имеют ограничений по времени для достижения договоренностей с Ираном.

Накануне Трамп отметил, что не собирается возобновлять боевые действия против Ирана сразу после выборов в Конгресс США.