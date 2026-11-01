Тегеран причислил флот и авиацию Британии к террористам Совет нацбезопасности Ирана признал ВМС и ВВС Великобритании террористами

Москва1 ноя Вести.Иран объявил Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями, а британскую внешнюю разведку MI6 включил в число враждебных групп.

Внешняя разведывательная служба Великобритании (MI6) подпадает под примечание 2 к статье 1 закона "Об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом и враждебными странами против национальной безопасности и интересов" как враждебная группа, и положения этого закона в отношении нее будут применяться говорится в заявлении МИД Ирана

Как поясняет внешнеполитическое ведомство, нормы закона начнут действовать в отношении MI6 с момента публикации документа.

Согласно заявлению, меры приняты по решению Высшего совета национальной безопасности. Поводом названы враждебные действия Лондона за последний год, среди которых - участие в войне США и Израиля против Ирана путем предоставления баз и объектов на британской территории.

Кроме того, учтено решение от 13 июля о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций по закону о государственных угрозах 2026 года, указывает МИД.

Королевские ВМС и ВВС, отмечает ведомство, подпадают под закон об ответных действиях, принятый в связи с признанием КСИР террористической организацией со стороны США, и на этом основании признаны террористическими.

Ответственность за последствия Тегеран возлагает на британское правительство, подчеркивается в заявлении.

Ранее в Тегеране предупреждали, что могут объявить британские интересы на Ближнем Востоке легитимной целью в случае, если Лондон решит поддержать военные действия Вашингтона и Израиля против Исламской Республики.