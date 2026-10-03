СМИ: США выдворили из страны двух дипломатов Ирана Axios: власти США выдворили из страны двух дипломатов Ирана

Москва3 окт Вести.Соединенные Штаты выдворили из страны двух иранских дипломатов, которые остались в Нью-Йорке после завершения Генассамблеи (ГА) ООН.

Об этом пишет портал Axios.

Уточняется, что это очередной признак напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном на фоне того, что дипломатические усилия по прекращению конфликта терпят крах.

Еще два члена иранской делегации оставались в Нью-Йорке спустя продолжительное время после завершения ГА ООН. Их уже выдворили из страны говорится в материале

Государственный секретарь США Марко Рубио 28 сентября потребовал от делегации Исламской Республики на Генассамблее ООН немедленно покинуть Штаты после провала переговоров об урегулировании конфликта между странами.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране нет политического лидера и претендента на этот пост. По словам главы Белого дома, это затрудняет диалог между Вашингтоном и Тегераном.