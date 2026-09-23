Onet: военные США звонили на номер 112, заметив дрон над базой в Польше

Onet: военные США звонили на номер 112 из-за БПЛА над базой в Польше Onet: военные США звонили на номер 112, заметив дрон над базой в Польше

Москва23 сен Вести.Американские военные, увидев дрон над своей базой противоракетной обороны в Польше, начали звонить на номер экстренной помощи 112, сообщает издание Onet.

Утром 22 сентября Минобороны Польши сообщило об обнаружении беспилотника на расстоянии 1 км от американской базы ПРО в Редзикове​​​. Само присутствие БПЛА над зоной, где запрещены полеты, поднимает вопросы о надежности защиты базы, отмечает Onet.

Тем более что, единственным действием, на которое решилось [американское] подразделение, стало сообщение об инциденте по номеру службы экстренной помощи 112 подчеркивает издание

При этом Минобороны Польши так и не сообщило, что сделано для нейтрализации беспилотника.

Замминистра национальной обороны Польши Станислав Взентек в эфире радиостанции RMF FM заявил, что США намерены разместить от 3 тыс. до 5 тыс. своих военнослужащих на постоянной военной базе в Польше.