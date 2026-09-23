Москва23 сенВести.Американские военные, увидев дрон над своей базой противоракетной обороны в Польше, начали звонить на номер экстренной помощи 112, сообщает издание Onet.
Утром 22 сентября Минобороны Польши сообщило об обнаружении беспилотника на расстоянии 1 км от американской базы ПРО в Редзикове. Само присутствие БПЛА над зоной, где запрещены полеты, поднимает вопросы о надежности защиты базы, отмечает Onet.
Тем более что, единственным действием, на которое решилось [американское] подразделение, стало сообщение об инциденте по номеру службы экстренной помощи 112подчеркивает издание
При этом Минобороны Польши так и не сообщило, что сделано для нейтрализации беспилотника.
Замминистра национальной обороны Польши Станислав Взентек в эфире радиостанции RMF FM заявил, что США намерены разместить от 3 тыс. до 5 тыс. своих военнослужащих на постоянной военной базе в Польше.