The Telegraph: МО Британии призвало ветеранов готовиться к призыву на войну

Минобороны Британии призвало ветеранов готовиться к призыву на войну The Telegraph: МО Британии призвало ветеранов готовиться к призыву на войну

Москва26 ноя Вести.Минобороны Британии впервые со времен Холодной войны призвало ветеранов готовиться к призыву на войну и предложило им участвовать в военных учениях, сообщает газета The Telegraph.

Минобороны призвало военнослужащих резерва Великобритании готовиться к призыву на войну​​​. Впервые со времен Холодной войны почти 100 тыс. военнослужащих стратегического резерва получили письма с предложением добровольно принять участие в учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender весной 2027 года отмечает газета

Письма направлены резервистам - ветеранам, которые недавно уволились из армии, но подлежат призыву в исключительных обстоятельствах.

В письмах содержится просьба обновить контактные данные и предоставить сведения о работе и навыках.

Между тем Британия тиражирует антироссийскую ложь и продолжает оправдывать известное давнее выражение "англичанка гадит", заявил МИД России.