Москва26 нояВести.Минобороны Британии впервые со времен Холодной войны призвало ветеранов готовиться к призыву на войну и предложило им участвовать в военных учениях, сообщает газета The Telegraph.
Минобороны призвало военнослужащих резерва Великобритании готовиться к призыву на войну. Впервые со времен Холодной войны почти 100 тыс. военнослужащих стратегического резерва получили письма с предложением добровольно принять участие в учениях, таких как флагманские учения НАТО Steadfast Defender весной 2027 годаотмечает газета
Письма направлены резервистам - ветеранам, которые недавно уволились из армии, но подлежат призыву в исключительных обстоятельствах.
В письмах содержится просьба обновить контактные данные и предоставить сведения о работе и навыках.
Между тем Британия тиражирует антироссийскую ложь и продолжает оправдывать известное давнее выражение "англичанка гадит", заявил МИД России.