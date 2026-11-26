Москва26 ноя Вести.Британия тиражирует антироссийскую ложь и продолжает оправдывать известное давнее выражение "англичанка гадит", заявил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин в беседе с ТАСС.

Да, англичанка гадит. Но США рано или поздно их [британцев] кинут, перестанут ими заниматься. И задача Британии - как-то выстоять [технологически]. Кто им поможет - мы не знаем. Но не мы и не Китай, понятное дело