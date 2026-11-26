В МИД России предупредили о последствиях дипфейков с Лавровым и Захаровой МИД РФ: западные дипфейки с Лавровым и Захаровой чреваты опасными последствиями

Москва26 ноя Вести.Западные дипфейки с главой МИД России Сергеем Лавровым и официальным представителем внешнеполитического ведомства Марией Захаровой могут привести к весьма опасным последствиям. Об этом заявил замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

Фейки являются сегодня глобальной проблемой. Они представляют собой не просто искажение информации, а представление ее в злонамеренно неправильном виде. С этим явлением необходимо бороться, отметил он в беседе с ТАСС.

Чернухин подчеркнул, что с точки зрения политических и государственных структур противодействие дипфейкам особенно важно.

Я уже говорил… о дипфейках в отношении Лаврова и Захаровой: изображения регулярно подменяют и искажают. Технологическое развитие усиливает возможности создания такого неправомерного материала. Это самое опасное. Это может привести к очень опасным последствиям сказал Чернухин

Ранее Захарова заявила, что "лавина фейков", в том числе создаваемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) стала еще одной угрозой доступу к правдивой информации. Она указал, что на Западе, на Украине, в прибалтийских странах стали использовать вбросы дезинформации для "дальнейшего наступления на плюрализм СМИ и свободу выражения мнений".