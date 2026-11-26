Чернухин: международное право должно быть применимо в сфере ИИ

МИД РФ: международное право должно защищать от дипфейков Чернухин: международное право должно быть применимо в сфере ИИ

Москва26 ноя Вести.Международное право обязано регулировать технологии искусственного интеллекта (ИИ) и защищать от дипфейков. Об этом сообщил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Эрнест Чернухин.

В беседе с ТАСС он отметил, что безопасность ИИ – это новая реальность, которая вошла в политическую повестку дня.

Если говорить, допустим, о дипфейках против нашего министра, с этим, безусловно, нужно бороться, это необходимо регулировать с точки зрения международного права. А такого регулирования пока нет сказал Чернухин

Он также отметил, что дипфейки Запада с главой МИД России Сергеем Лавровым и официальным представителем внешнеполитического ведомства Марией Захаровой могут привести к весьма опасным последствиям. По его словам, противодействие дипфейкам особенно важно с точки зрения политических и государственных структур.