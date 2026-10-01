Москва1 окт Вести.Журналист BBC Стив Розенберг стал посмешищем из-за нарративов, которые транслирует корпорация, в которой он работает. Об этом в интервью в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала вопрос журналиста главе МИД России, признает ли Лавров что "Россия проводит гибридную скрытую войну против европейских стран".

Он стал посмешищем. Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации. Потому что он работает в корпорации BBC. Потому что эти британские ... нарративы даже самого лучшего человека сделают посмешищем. Вот мы это и видим сказала Захарова

По мнению Захаровой, Розенберг стал олицетворением британской журналистики и того, что происходит в стране.

Я тоже задавала себе вопрос относительно этого. Потому что нас иногда заваливают письмами и просьбами что-то сделать, чтобы человек, который так дискредитировал журналистику, работая на британские СМИ, как-то умерил свой глупый пыл. Но мне кажется, что в этом и суть того, что происходит. Он демонстрирует всю суть того, что называется журналиста по-британски добавила она

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос Розенберга обратил внимание журналиста на то, что РФ сталкивается с поставками Украине европейского оружия , которое используется для атак по российской территории.