Москва15 ноя Вести.Принц Гарри посетил Львов, где принял участие в первой международной конференции Superhumans Trauma Conference. Мероприятие прошло 13-14 ноября 2026 года во Всеукраинском центре военной травматологии, сообщают украинские издания.

В своей речи принц Гарри напомнил, что международные специалисты годами ездили на Украину, чтобы поделиться своим опытом, а теперь приезжают учиться у украинских команд говорится в материале "Укринформ"

Ранее принц Гарри посещал Украину в апреле 2026 года. Также сообщалось, что у него хранится доска с шевронами бригад Вооруженных сил Украины. Среди них есть и символика "Правого сектора" (деятельность организации признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ).