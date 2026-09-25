Москва25 сен Вести.Журналисты из 11 стран посетили Луганскую Народную Республику. Своими комментариями во время поездки представители иностранных СМИ поделились с информационной службой "Вести".

Делегация побывала на учениях отдельного батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших украинских военных, которые сейчас воюют на стороне России, а также встретилась с ранеными при атаках украинских боевиков детьми в Республиканском центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Если бы НАТО не расширялась, а вовлеченные стороны проявили готовность отложить разногласия и сесть за стол переговоров раньше, ситуация могла бы не дойти до нынешней точки. Тем не менее, Китай продолжает надеяться, что обе страны сядут за стол переговоров и урегулируют свои споры, что позволит как можно скорее восстановить мир заявил журналист из Китайской Народной Республики Ли Сян

Делегация также посетила донецкую Аллею Ангелов. Журналисты возложили цветы и произнесли слова молитвы.

Я мусульманин и молился о том, чтобы души этих детей, которых безжалостно убили, обрели покой. Я молился о том, чтобы мир защитил детей на всей планете, где бы ни происходили конфликты рассказал журналист из Пакистана Хуссейн Мохаммед Джом

24 мая, через два дня после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, Россия организовала пресс-тур в Луганск для журналистов из более чем 19 стран.