МО: более 20 СМИ хотят присутствовать при передаче тел в Константиновке

Более 20 СМИ выразили желание посетить Константиновку МО: более 20 СМИ хотят присутствовать при передаче тел в Константиновке

Москва5 июл Вести.Более 20 СМИ из разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы непосредственно присутствовать при передаче украинской стороне тел боевиков ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что Россия после освобождения Константиновки готова провести гуманитарную акцию по передаче украинской стороне тел погибших в городе военнослужащих ВСУ.

Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел сообщили в Минобороны

Уточняется, что МО РФ готово организовать работу журналистов в Константиновке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте каждый день ухудшается для киевского режима. ВС РФ планомерно продвигаются, результат их работы виден.