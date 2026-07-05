Москва5 июлВести.Более 20 СМИ из разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы непосредственно присутствовать при передаче украинской стороне тел боевиков ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что Россия после освобождения Константиновки готова провести гуманитарную акцию по передаче украинской стороне тел погибших в городе военнослужащих ВСУ.
Более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в данный населенный пункт, чтобы непосредственно присутствовать при передаче телсообщили в Минобороны
Уточняется, что МО РФ готово организовать работу журналистов в Константиновке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте каждый день ухудшается для киевского режима. ВС РФ планомерно продвигаются, результат их работы виден.