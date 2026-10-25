Из Донецка в Подмосковье доставили раненого тигренка В подмосковном парке взялись вылечить раненого тигренка из ДНР

Москва25 окт Вести.Четырехмесячного тигренка Шерхана отправили из ДНР в подмосковный парк "Земля прайда". Об этом сообщили в парке.

Тигренка нашли военные в окрестностях Донецка, у него сломана лапа, есть другие ранения и повреждены глаза.

Военные обращались и в зоопарки, и в центры содержания животных, но места тигренку так и не находили, пока жена одного из них не обратилась в "Землю прайда", где детеныша согласились принять. говорится в сообщении

По словам сотрудников парка, сейчас здоровье Шерхана улучшилось, но ему по-прежнему требуется уход и лечение глаз. Есть вероятность, что полностью восстановить зрение одного глаза не удастся.