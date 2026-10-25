Москва25 октВести.Четырехмесячного тигренка Шерхана отправили из ДНР в подмосковный парк "Земля прайда". Об этом сообщили в парке.
Тигренка нашли военные в окрестностях Донецка, у него сломана лапа, есть другие ранения и повреждены глаза.
Военные обращались и в зоопарки, и в центры содержания животных, но места тигренку так и не находили, пока жена одного из них не обратилась в "Землю прайда", где детеныша согласились принять.говорится в сообщении
По словам сотрудников парка, сейчас здоровье Шерхана улучшилось, но ему по-прежнему требуется уход и лечение глаз. Есть вероятность, что полностью восстановить зрение одного глаза не удастся.