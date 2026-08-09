Москва9 авгВести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Днепропетровской области не стали мобилизовать местного жителя из-за леопарда на поводке. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
На кадрах видно, как леопард на поводке лежит у ног мужчины в парке, и военкомы не захотели к нему подходить.
Наша первая встреча с ТЦК. Да, Зевс?прокомментировал происходящее на камеру хозяин питомца
Ранее сообщалось, что жители Украины развернули массовую охоту на сотрудников ТЦК. Военкомам поступают угрозы, часть которых доводится до дела.