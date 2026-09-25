Тигренок, спасенный военными в зоне СВО, поселился в ставропольском зоопарке

Тигренок, найденный военными в зоне СВО, поселился в ставропольском зоопарке Тигренок, спасенный военными в зоне СВО, поселился в ставропольском зоопарке

Москва25 сен Вести.Тигренок, которого российские военнослужащие спасли в зоне СВО при освобождении поселка Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, поселился в ставропольском зоопарке. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Отмечается, что военнослужащие 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии 8-й армии Южного военного округа в одном из зданий обнаружили вольер с детенышем, затем эвакуировали в Донецк и передали его в ставропольский зоопарк.

Сейчас малышка находится под пристальным наблюдением ветеринаров и сотрудников зоопарка, усиленно питается и проходит необходимый карантин рассказал чиновник

По оценкам специалистов, примерный возраст тигренка — 7 месяцев.

В настоящее время животное содержится в обустроенном для нее отдельном вольер.

Отмечается, что увидеть маленькую тигрицу в ставропольском зоопарке можно будет ближе к концу осени, когда закончится карантин, и животное адаптируется к новой обстановке.