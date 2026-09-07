Москва7 сенВести.Анджелина Джоли приехала в Харьков вместе с сыном Ноксом. Информация об этом поступила из Федерации бокса Украины.
По данным Telegram-канала федерации, Джоли посетила один из боксерских клубов города, где сын актрисы принял участие в тренировке по тайскому боксу.
Джоли прибыла на Украину в конце августа. Она уже успела посетить Львов, Тернополь и Полтаву.
Ранее политический обозреватель и журналист Роман Голованов объяснил, что считает подобные визиты Джоли элементами коррупционной кампании Зеленского.