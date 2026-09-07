Анджелина Джоли приехала в Харьков со своим сыном

Анджелина Джоли приехала в Харьков Анджелина Джоли приехала в Харьков со своим сыном

Москва7 сен Вести.Анджелина Джоли приехала в Харьков вместе с сыном Ноксом. Информация об этом поступила из Федерации бокса Украины.

По данным Telegram-канала федерации, Джоли посетила один из боксерских клубов города, где сын актрисы принял участие в тренировке по тайскому боксу.

Джоли прибыла на Украину в конце августа. Она уже успела посетить Львов, Тернополь и Полтаву.

Ранее политический обозреватель и журналист Роман Голованов объяснил, что считает подобные визиты Джоли элементами коррупционной кампании Зеленского.