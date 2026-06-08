Девушка, пострадавшая при атаке на автобус в ДНР, продолжит лечение в Ярославле

Пострадавшая при атаке на автобус в ДНР перенесла еще одну операцию в Ярославле Девушка, пострадавшая при атаке на автобус в ДНР, продолжит лечение в Ярославле

Москва8 июн Вести.29-летнюю жительницу Ярославля Анастасию, которая получила множественные ранения в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в городе Енакиево ДНР, перевезли на лечение на родину, пишет издание 76.ru.

По его данным, девушку доставили в Ярославль на специальной медицинской машине ранним утром 8 июня. До этого она находилась в больнице донецкой Горловки.

Анастасия была доставлена в Ярославскую областную больницу, здесь была проведена еще одна операция сообщили 76.ru в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина

Анастасия вместе с 9-летним сыном ехала к жениху, чтобы выйти за него замуж на берегу моря. В момент взрыва она закрыла ребенка своим телом. С места трагедии ее увезли в тяжелом состоянии.

Возлюбленный девушки с 2022 года находится в зоне СВО. Он сделал Анастасии предложение прямо в реанимации, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший из подмосковного Подольска в Симферополь, в Енакиево утром 3 июня. В результате погибли 8 человек, 11 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.