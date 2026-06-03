Москва3 июнВести.В рейсовом автобусе Подольск – Симферополь пострадала семья из Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Об этом он рассказал в своем канале в MAX.
Среди пострадавших есть семья из Ярославской областиговорится в его публикации
Атака на автобус, направлявшийся в Крым, была совершена в 03.46 мск 3 июня в Енакиево. В результате погибли 8 человек, еще 11 получили ранения.
Украинский БПЛА произвел целенаправленный удар по транспортному средству. Он атаковал автобус сзади, долго преследуя его.