Семья из Ярославской области пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус

Среди пострадавших в атакованном автобусе есть семья из Ярославской области Семья из Ярославской области пострадала при атаке ВСУ на рейсовый автобус

Москва3 июн Вести.В рейсовом автобусе Подольск – Симферополь пострадала семья из Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Об этом он рассказал в своем канале в MAX.

Среди пострадавших есть семья из Ярославской области говорится в его публикации

Атака на автобус, направлявшийся в Крым, была совершена в 03.46 мск 3 июня в Енакиево. В результате погибли 8 человек, еще 11 получили ранения.

Украинский БПЛА произвел целенаправленный удар по транспортному средству. Он атаковал автобус сзади, долго преследуя его.