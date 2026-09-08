Москва8 сен Вести.Визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину является PR-акцией. Такое мнение высказал ИС "Вести" заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Цель этого визита – это PR-акция. Для Джоли это способ заработать. Она, конечно, снимается в фильмах, но уже не того уровня, как раньше, уже звезда ее потухает, и за огромный гонорар, конечно, она… на Украину приезжает и уже не первый раз. А для украинской власти цель – действительно показать поддержку известных людей, попытку создать видимость, что Украиной все по-прежнему интересуются, все поддерживают ее. И, конечно же, попиарить и власти, без организации которых это было бы невозможно. Это естественно сказал он

Также эксперт объяснил, почему для этой цели выбрали именно Анджелину Джоли.

Анджелина Джоли, действительно, посол… гуманитарных миссий, бывала в самых разных горячих точках в бедных странах. И она позиционирует себя как человек, который является смелым, ответственным, милосердным… Мать Тереза Голливуда. Вот ее, собственно, и выбрали таким послом доброй воли, адвокатом Украины, среди простых людей на Западе. Соответственно, ее гонорар самый высокий, скорее всего, за этот политический визит. И, соответственно, нужно отдать должное, она действительно смелый человек, в отличие от других там звезд, которые приезжают в какой-нибудь там киевский бункер на 5 минут или там во Львове, где-нибудь в ресторане там засветились. Поэтому выбрали ее исключительно из-за того, что вот у нее такие качества характера сказал он

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли приехала в Харьков вместе с сыном Ноксом.