Москва3 ноя Вести.Военнослужащие стран Запада в случае их потенциального размещения на территории Украины смогут атаковать российских военных. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой западных чиновников.

В публикации отмечается, что войска стран Запада в случае развертывания будут состоять из британских и европейских военнослужащих. Кроме того, они не будут полагаться на американские системы или технологии.

Очевидно, что мы защитим свои силы заявил источник издания

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что возможное развертывание на Украине европейского контингента абсолютно неприемлемо для России.