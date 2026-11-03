Эксперт Колесник: по военным НАТО на Украине может прилететь "нехороший снаряд"

По военным НАТО на Украине может прилететь "нехороший снаряд" Эксперт Колесник: по военным НАТО на Украине может прилететь "нехороший снаряд"

Москва3 ноя Вести.Европа пытается сформировать негативный информационный фон накануне переговоров в Абу-Даби, считает военный эксперт, бывший депутат Госдумы VI-VIII созывов Андрей Колесник. Так он ответил на вопрос "Газеты.Ru" о публикации The Guardian, в которой утверждается, что НАТО на Украине разрешат открывать ответный огонь по россиянам.

Это новый виток эскалации, они закручивают и закручивают. Все это может потом превратиться в очень нехороший боеприпас, который может быть применен по местам, где располагаются эти инструкторы подчеркнул Колесник

Эксперт отметил, что такие информационные вбросы необходимы Европе для создания неблагоприятной атмосферы в преддверии трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, которые начнутся 10 ноября.

Ранее сообщалось, что на переговорах по Украине в ОАЭ будет обсуждаться деэскалация конфликта.