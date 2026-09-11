В Госдуме заявили, что Украина близка к новому удару "Орешником" Депутат Колесник: Украине грозит удар "Орешником" из-за атак на мирных жителей

Москва11 сен Вести.Украина может получить новый удар "Орешником", заявил Ленте.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Так он прокомментировал недавние атаки вооруженных сил Украины на Новороссийск и Сочи. Парламентарий отметил, что украинские боевики сознательно выбирали для ударов места, где нет военных объектов.

Мы можем употребить "Орешник" при условии учащающихся террористических атак по мирному населению. Я думаю, Украина уже близка к тому, чтобы по ней хлестнули "Орешником" заявил Колесник

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил использовать "Орешник" для удара по одному из европейских заводов, производящих БПЛА для Украины.