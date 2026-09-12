Политолог Перенджиев: РФ может усилить и расширить удары по логистике ВСУ

Эксперт допустил применение нового оружия при вмешательстве Европы Политолог Перенджиев: РФ может усилить и расширить удары по логистике ВСУ

Москва12 сен Вести.В случае ввода европейских войск на Украину Россия может усилить удары по логистическим центрам и инфраструктуре, заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, это затруднит переброску иностранного контингента.

Запад уже давно задействовал своих военных в конфликте на Украине: они отправляют наемников из разных стран Евросоюза. Мы наносим удары по технике, которой управляют иностранцы, бьем по инфраструктуре и стратегическим объектам. Для предотвращения ввода европейских войск на Украину мы продолжим наносить удары по логистике и большим площадям сказал эксперт

Перенджиев также допустил применение новых вооружений. По его словам, засекреченные виды оружия способны за короткий срок выводить из строя вражеские объекты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отправка европейских военных на Украину будет означать объявление войны России. Он подчеркнул, что западная элита подталкивает население к конфликту.