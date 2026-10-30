16:27 30 октября 2026 16:33 30.10.2026Виктория РассейкинаЭкономикаНовак: атаки на НПЗ не помешают обеспечивать внутренний рынок топливомНовак: атаки на НПЗ не помешают обеспечивать внутренний рынок топливомСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква30 октВести.Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил ИС "Вести".Читайте такжеНовак: на одном из атакованных НПЗ есть небольшие повреждения15:33 Новак подтвердил, что ВСУ атаковали российские НПЗ15:32 Новак назвал внутренний рынок приоритетом для поставок нефтепродуктов09:13 18 октНовак: рынок получил дополнительные объемы топлива с НПЗ16:42 2 сенНовак: проблем с логистикой дизтоплива в России нет, внутренний рынок обеспечен15:54 22 авгНовак: власти решают проблемы с топливом в регионах18:08 19 авгНовак: РФ осуществляет импорт топлива18:03 19 авгНовак рассказал о новых мерах по снабжению внутреннего рынка топливом16:52 11 авгЭкономикаЭкономика России30.10.2026