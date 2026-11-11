Лавров: Зеленский постоянно играет в какие-то собственные игры Лавров заявил, что Зеленский постоянно "играет в какие-то собственные игры"

Москва11 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно "играет в какие-то свои собственные игры", хотя представители Украины на переговорах в Абу-Даби были, судя по всему, настроены предметно. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Я сейчас не беру в расчет Зеленского, он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены сказал Лавров

Кроме того, глава МИД РФ назвал трехсторонний формат переговоров по Украине наиболее оправданным.

Трехсторонние переговоры по украинскому конфликту с участием России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10-11 ноября.