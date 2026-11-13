Христенко рассказал об интриге на летном поле во время визита Уиткоффа и Кушнера Христенко: Уиткофф вел себя необычно после переговоров в Кремле

Москва13 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вел себя необычно после переговоров в Кремле; он и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выразили готовность ответить на вопросы прессы – такого раньше не было. На это обратил внимание в своей колонке журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Интерес у представителей СМИ подогревал и самолет, который активно готовили к отбытию американских гостей после их встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле, отметил Христенко.

На летном поле правительственного терминала "Внуково-2" стоял небольшой "Боинг-737" однотонного белого цвета с тонкой синей полосой. Без свойственной авиакомпаниям яркой ливреи и вообще без каких-либо надписей на корпусе, опознавательных знаков, регистрационного номера и даже флага на хвосте – лайнер для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, очевидно, был призван не привлекать к себе внимание, но вместо этого лишь подогревал интерес подчеркнул он

Перед отлетом Кушнера и Уиткоффа, как рассказал журналист, пресса получила сигнал о желании американских гостей пообщаться.

Вдруг маленькая группа журналистов, в составе которой были "Вести", получила сигнал, что американские эмиссары по итогам переговоров в Кремле хотят ответить на вопросы прессы. Такого раньше не было. Необычно себя вел и вышедший из "Ауруса" спецпосланник Трампа поделился Христенко

По словам журналиста, общение американский эмиссар начал с основ – представился.

Возможно, такая форма стала отражением его длительных усилий по поиску и возможному устранению коренных причин конфликта, который поначалу казался Белому дому не столь сложным. Но затем выяснилось, что придется погрузиться очень глубоко и начать, что называется, "от печки". В ходе общения в Кремле в этот раз Владимир Путин привел в пример еще один доходчивый образ – "из тумбочки" заключил он

Встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным прошла 12 ноября в Кремле. Стороны затрагивали урегулирование конфликта на Украине, включая гарантии безопасности и возможное участие европейских стран в переговорном процессе.