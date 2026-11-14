"Поедем на месяц": Лерчек сообщила подробности о будущем лечении в Китае Лерчек: поедем с гражданским супругом в Китай примерно на месяц

Москва14 ноя Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой рак четвертой стадии, собирается примерно на месяц отправиться в Китай для лечения. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала она сама.

Блогер сообщила, что получила разрешение на выезд и в ближайшее время отправится в КНР вместе со своим возлюбленным - аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.

На данный момент мне предстоит долгожданная поездка в Китай. Наконец-то мы получили разрешение на выезд и скоро отправимся туда с моим гражданским супругом, который все это время был рядом со мной, и в самые сложные моменты, когда я не могла ходить даже по лестницам, он носил меня на руках. Поедем мы примерно на месяц сказала Лерчек

Блогер выразила надежду, что вернется из Китая с хорошими для семьи новостями о победе над онкологией.

CAR-T-терапия направлена на то, что возьмут мою кровь, сделают из нее вакцину, и эта вакцина должна помочь полностью победить рак добавила она

Лерчек получила изъятый загранпаспорт спустя несколько часов после указа президента России о ее помиловании.

Валерия Чекалина - блогер, мать четверых детей, которая была фигурантом дела о незаконных валютных операциях вместе с бывшим мужем - Артемом Чекалиным. Младшего ребенка родила в феврале 2026 года, находясь под домашним арестом, отцом малыша стал ее новый возлюбленный - танцор из Аргентины. Сразу после родов Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии. По мнению представителей блогера, заболевание оказалось в такой стадии, потому что следствие, как они сказали, не отпускало ее к врачам. В июле 2026 года Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 763 млн рублей. В ноябре 2026-го блогер обратилась к президенту России с просьбой о помиловании, чтобы получить возможность уехать в Китай для лечения. 14 ноября российский лидер подписал указ о помиловании Лерчек.