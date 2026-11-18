Валерия Чекалина остается в России, она еще не выехала в Китай на лечение

Блогер Лерчек еще не уехала на лечение в Китай Валерия Чекалина остается в России, она еще не выехала в Китай на лечение

Москва18 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), пока не вылетела в Китай на лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий блогеру источник.

Валерия пока не улетела в Китай на лечение говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, которая сейчас борется с раком желудка четвертой стадии. Блогер сообщила, что планирует уехать на лечение примерно на месяц.

Ранее суд назначил ей пять лет условно, штраф 763,5 миллионов рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам.