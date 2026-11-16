"Самые опасные": Лерчек сообщила о метастазах в оболочке головного мозга Блогер Влерия Чекалина сообщила о метастазах в оболочке головного мозга

Москва16 ноя Вести.Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая борется с раком желудка четвертой стадии, сообщила о выявлении у нее метастазов в оболочке головного мозга. По ее словам, именно они являются самыми опасными.

Спасибо химии — она заново остановила развитие метастазов. А у меня самые опасные — в оболочке головного мозга рассказала Лерчек в своем блоге в социальных сетях

Она добавила, что химия имеет множество побочных эффектов, в частности, у нее после терапии открылось кровотечение.

В июле 2026 года суд признал Чекалину виновной в выводе денег в ОАЭ и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 763,5 миллиона рублей. Она пыталась обжаловать приговор, но следующая инстанция оставила его без изменений.

Позже блогер подала прошение, а 14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании, освободив от наказания и сняв судимость.

Теперь Чекалина собирается на лечение в Китай и, как сама признается, намерена вернуться в страну с хорошими новостями.