Валерия Чекалина с трудом передвигается из-за болей в спине и ногах

Жених Лерчек рассказал о затруднении в движении Валерии из-за сильных болей Валерия Чекалина с трудом передвигается из-за болей в спине и ногах

Москва24 сен Вести.Жених Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что Лерчек с трудом передвигается из-за болей в спине и ногах. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам танцора, блокада боли не помогла. Самостоятельно Валерия ходит с большим трудом.

Лерчек будут переделывать МРТ спинного мозга, чтобы проверить, нет ли там метастазов.

31 июля Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу в 765 млн рублей. Борющаяся с раком желудка Чекалина не признала вину и просила не назначать большой штраф, ссылаясь на отсутствие средств.