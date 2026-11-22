Лерчек сообщила, что летит на лечение в Китай одна

Лерчек летит в Китай на лечение одна Лерчек сообщила, что летит на лечение в Китай одна

Москва22 ноя Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) летит на лечение в Китай одна, ее гражданского мужа Луиса Сквиччиарини не выпустили вместе с ней. Об этом Чекалина написала в своих соцсетях.

Меня выпустили, а Луиса нет. Лечу одна и рыдаю сообщила Чекалина

У Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии, она должна пройти лечение в Китае. У Валерии Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии, она должна пройти лечение в Китае. Ранее сообщалось, что самочувствие блогера ухудшилось перед вылетом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания. После этого она смогла покинуть страну.