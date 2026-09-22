В Оренбурге женщина лишилась около 3 млн рублей при поиске работы Жительница Оренбурга отдала мошенникам почти 3 млн рублей при поиске работы

Москва22 сен Вести.В Оренбурге местная жительница стала жертвой мошенников при поиске работы. Подробности в MAX сообщает МУ МВД России "Оренбургское".

28-летняя женщина сообщила в полицию о хищении денежных средств в размере 2 805 000 рублей. По словам потерпевшей, в мессенджере она откликнулась на вакансию менеджера в маркетплейсе. Связавшись с сотрудницей, потерпевшая узнала, что для трудоустройства необходимо авторизоваться через личный кабинет банка.

Действуя по указаниям псевдоменеджера, оренбурженка через своих знакомых перевела на предоставленные счета сумму в размере 2 805 000 рублей. После этого неизвестная прекратила выходить на связь… говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.