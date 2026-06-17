Москва17 июн Вести.В Оренбурге гендиректор одной из компаний, стал жертвой мошенников и лишился 12 миллионов рублей после того, как пообщался с телефонными мошенниками. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Мужчине позвонил якобы сотрудник Фонда социального страхования. Он сказал, что в компании идёт проверка, — и предупредил, что скоро перезвонит свяжется сотрудник ФСБ.

Вскоре мужчине действительно позвонили неизвестные — они назвались сотрудниками ФСБ и Центробанка и заявили, что кто‑то пытается украсть деньги с его счета и оформить на него кредит. Чтобы "обезопасить" средства, они убедили мужчину передать все сбережения в Центральный аппарат ФСБ — якобы для специальной проверки.

Потерпевший забрал из банковской ячейки личные сбережения в размере 9 000 000 рублей, 30 000 долларов, 10 000 евро и в одном из скверов областного центра передал всю сумму неизвестному говорится в сообщении

Когда мужчина осознал, что его обманули, он обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.