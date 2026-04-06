Москва6 апр Вести.Полиция Кировской области возбудила уголовное дело после того, как житель областного центра передал мошенникам 47 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Потерпевший провел три встречи со злоумышленниками, представлявшимися сотрудниками Центробанка и ФСБ.

Кировчанин отдал им 30, 9 и 8 миллионов рублей. Только на четвертый день после последней встречи он понял, что стал жертвой мошенников говорится в публикации ведомства

Деньги у пенсионера появились после того, как злоумышленники убедили его взять кредит, который он позже и обналичил. После этого он встречался с "внештатными сотрудниками госбезопасности" и передал им деньги для "зачисления на безопасный счет".

Возбуждено уголовное дело, личности подозреваемых устанавливаются.