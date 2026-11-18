"Букетные" мошенники обманули школьницу в Челябинске более чем на 1 млн рублей

Челябинская школьница отдала мошенникам более 1 млн рублей за "букет" "Букетные" мошенники обманули школьницу в Челябинске более чем на 1 млн рублей

Москва18 ноя Вести.В Челябинске школьница, оказавшись под воздействием мошенников, отдала аферистам более миллиона хранившихся дома сбережений. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.

На этот раз мошенники использовали схему "доставка цветов". Сначала девушке позвонили с сообщением о том, что на ее имя заказан букет. Затем школьница перешла по ссылке и выполнила указанные действия. После этого на связь с пострадавшей выходили ложные представители оператора сотовой связи, банковские работники и сотрудники правоохранительных органов.

Все звонившие уверяли, что ее персональными данными завладели мошенники, которые спонсируют недружественное государство. В процессе диалога по видеосвязи злоумышленники убедили школьницу передать имеющуюся в квартире наличность их доверенному лицу для дальнейшей декларации говорится в мессенджере

Встретившись с курьером, школьница передала ему более миллиона рублей, в том числе в иностранной валюте.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.