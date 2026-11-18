Москва18 нояВести.В Челябинске школьница, оказавшись под воздействием мошенников, отдала аферистам более миллиона хранившихся дома сбережений. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.
На этот раз мошенники использовали схему "доставка цветов". Сначала девушке позвонили с сообщением о том, что на ее имя заказан букет. Затем школьница перешла по ссылке и выполнила указанные действия. После этого на связь с пострадавшей выходили ложные представители оператора сотовой связи, банковские работники и сотрудники правоохранительных органов.
Все звонившие уверяли, что ее персональными данными завладели мошенники, которые спонсируют недружественное государство. В процессе диалога по видеосвязи злоумышленники убедили школьницу передать имеющуюся в квартире наличность их доверенному лицу для дальнейшей декларацииговорится в мессенджере
Встретившись с курьером, школьница передала ему более миллиона рублей, в том числе в иностранной валюте.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.