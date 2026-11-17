Москва17 ноя Вести.Решением Центрального районного суда под стражу взят 19-летний калининградец, обвиняемый в пособничестве к приготовлению к совершению террористического акта, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в октябре 2025 года Л., находясь на территории Калининградской области, действуя по заданию неустановленного пользователя, переданного через мессенджер, принял решение об участии в пособничестве и приготовлению к совершению террористического акта. С этой целью он осуществил разведку объектов на территории города Светлого Калининградской области, их фото- и видеофиксацию. Результаты этих действий за денежное вознаграждение (50 долларов США) он передал неустановленному лицу также посредством мессенджера