ФСБ: несовершеннолетний задержан в связи с подготовкой теракта в Царицыно В рамках расследования теракта в Царицыно задержан несовершеннолетний россиянин

Москва1 ноя Вести.Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего гражданина России в рамках расследования готовившегося теракта в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщили в Центре общественных связей службы.

По данным ФСБ, подросток размещал в TikTok собственные фотографии в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках, держа в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Там же были опубликованы снимки, сделанные на территории музея-заповедника, с подписью: "I found a place" ("Я нашел место").

С учетом полученных сведений, в интересах безопасности граждан были отменены планируемые культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике, усилены меры охраны в районе его нахождения говорится в сообщении

У задержанного также обнаружили те же вещи, аккаунт с угрозами, подписку на неонацистский канал и поисковые запросы о терактах.

Проверка была проведена ФСБ совместно с Росгвардией, МВД и СК после получения из правоохранительных органов США информации о подготовке теракта в музее-заповеднике "Царицыно". В ходе мероприятий отменили массовые мероприятия и усилили охрану, а затем задержали несовершеннолетнего. Музей-заповедник закрыт.