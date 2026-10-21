В Москве подросток предстанет перед судом за хищение оружия и поджог квартиры

В Москве подросток пойдет под суд за поджог квартиры и хищение оружия В Москве подросток предстанет перед судом за хищение оружия и поджог квартиры

Москва21 окт Вести.Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в хищении огнестрельного оружия и поджоге чужой квартиры. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, 28 января этого года юноша по указанию кураторов приехал в квартиру жилого дома на улице Шокальского. Дверь ему открыла несовершеннолетняя дочь владельца жилья, введенная в заблуждение злоумышленниками.

Находясь в квартире, он с помощью инструментов вскрыл металлический сейф, откуда забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Затем поместил часть патронов в микроволновую печь и включил ее, в результате чего возник пожар. Общий ущерб от уничтожения имущества и повреждения внутренней отделки квартиры превысил 7,1 млн рублей. Пострадавших нет говорится в сообщении

Подростка задержали после выхода из дома. При нем нашли похищенные драгоценности, оружие, боеприпасы и деньги.

Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.