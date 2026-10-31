ФСБ получила от США предупреждение о подготовке теракта в Москве

ФСБ: по каналам от США получена информация о подготовке теракта в Москве ФСБ получила от США предупреждение о подготовке теракта в Москве

Москва31 окт Вести.Российские спецслужбы проводят оперативные мероприятия после получения от американской стороны информации о возможной подготовке террористического акта в Москве. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

В ведомстве уточнили, что соответствующие сведения поступили по партнерским каналам связи от США. На данный момент силовые структуры осуществляют комплекс проверочных и упреждающих мер.

Ранее посольство США в Москве сообщило об угрозе в Музее-заповеднике "Царицыно". Уточняется, что американское правительство координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.