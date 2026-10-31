Посольство США в РФ: в Царицыно есть "угроза происшествия с массовыми жертвами"

Посольство США в Москве сообщило об угрозе в Музее-заповеднике "Царицыно" Посольство США в РФ: в Царицыно есть "угроза происшествия с массовыми жертвами"

Москва31 окт Вести.Посольству США в Москве стало известно о "достоверной угрозе происшествия" с возможными массовыми жертвами на территории Музея-заповедника "Царицыно". Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Уточняется, что американское правительство координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.

Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвы отмечается на сайте посольства

В посольстве посоветовали избегать посещения Царицыно и не приближаться к району музея-заповедника, держать телефон заряженным н случай чрезвычайной ситуации, следить за сообщениями местных СМИ и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Власти России на данный момент на давали официальных комментариев по сообщению американского посольства.