Москва31 октВести.Посольству США в Москве стало известно о "достоверной угрозе происшествия" с возможными массовыми жертвами на территории Музея-заповедника "Царицыно". Об этом сообщается на сайте диппредставительства.
Уточняется, что американское правительство координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.
Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе совершения события, которое может повлечь массовые жертвыотмечается на сайте посольства
В посольстве посоветовали избегать посещения Царицыно и не приближаться к району музея-заповедника, держать телефон заряженным н случай чрезвычайной ситуации, следить за сообщениями местных СМИ и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Власти России на данный момент на давали официальных комментариев по сообщению американского посольства.