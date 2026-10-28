Молодин: русская идентичность исторического парка Форт-Росс в США под угрозой ТАСС: русское наследие парка Форт-Росс в США оказалось под угрозой

Москва28 окт Вести.Сохранение русского исторического и культурного наследия парка Форт-Росс под угрозой. Местные власти прекратили сотрудничество с организацией, которая больше 50 лет ухаживала за объектом. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров Конгресса русских американцев Александр Молодин.

Прекращение многолетнего сотрудничества ставит под прямую угрозу существование сложившихся образовательных программ, посвященных русской истории Форта-Росс, и может привести к постепенному ослаблению его исторической идентичности уточнил историк

Ранее власти Калифорнии отказались продлевать официальное соглашение с некоммерческой Fort Ross Conservancy. Именно она последние полвека фактически "оживляла" заброшенную крепость — её сотрудники проводили экскурсии, разрабатывали образовательные программы для детей, следили за экспонатами и напоминали американцам о вкладе России в историю региона. Без контракта с государством организация лишится финансирования. Это значит, что русские исторические программы, выставки и лекции могут закрыться.

Молодин отметил, что Конгресс русских американцев "выступает за сохранение многолетнего сотрудничества этой организации со службой парков штата Калифорния". На одной из платформ даже опубликовали петицию с требованием к властям Калифорнии не прекращать взаимодействовать с компанией. Ее подписали уже более 1,6 тыс. человек.

Форт-Росс - бывшая русская крепость на побережье Калифорнии, которую основали еще в 1812 году для снабжения Аляски продуктами.