Москва7 авгВести.Администрация президента США Дональда Трампа выступила в поддержку Свято-Троицкого монастыря Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) в штате Нью-Йорк, который ранее возразил против строительства гигантского ветропарка вблизи своих владений и кладбища. Об этом пишет консервативное онлайн-издание Heartland News.
Исторический христианский монастырь ведет борьбу против проекта ветропарка... Администрация Трампа поддержала монастырь в этой борьбеговорится в публикации
Речь идет о планах компании Terra-Gen установить десятки ветрогенераторов высотой более 200 метров в непосредственной близости от монастырского комплекса и его кладбища, где похоронено около четырех тысяч человек. Представители обители утверждают, что гигантские турбины фактически окружат исторический объект и нарушат молитвенную и сдержанную атмосферу паломнического центра.