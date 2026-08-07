Администрация Трампа вступилась за русский православный монастырь в США Heartland News: Белый дом встал на защиту русского православного монастыря в США

Москва7 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа выступила в поддержку Свято-Троицкого монастыря Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) в штате Нью-Йорк, который ранее возразил против строительства гигантского ветропарка вблизи своих владений и кладбища. Об этом пишет консервативное онлайн-издание Heartland News.

Исторический христианский монастырь ведет борьбу против проекта ветропарка... Администрация Трампа поддержала монастырь в этой борьбе говорится в публикации

Речь идет о планах компании Terra-Gen установить десятки ветрогенераторов высотой более 200 метров в непосредственной близости от монастырского комплекса и его кладбища, где похоронено около четырех тысяч человек. Представители обители утверждают, что гигантские турбины фактически окружат исторический объект и нарушат молитвенную и сдержанную атмосферу паломнического центра.