Посол Зыков заявил, что Северная Македония на стороне США в ситуации с Ираном

Посол РФ: политики Северной Македонии поддерживают Трампа в конфликте с Ираном Посол Зыков заявил, что Северная Македония на стороне США в ситуации с Ираном

Москва3 мая Вести.Политики Северной Македонии, в том числе ориентированные на мусульманский электорат, поддерживают главу Белого дома Дональда Трампа в конфликте США с Ираном. Об этом заявил новый посол РФ в Скопье Дмитрий Зыков агентству ТАСС.

По его словам, те, кто открыто указал на негативные последствия американо‑израильской политики в отношении Ирана, оказались в меньшинстве.

В отношении вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана крупнейшие политические силы Северной Македонии, ориентированные на мусульманский электорат, как входящие в правящую коалицию, так и находящиеся в оппозиции, без колебаний выразили решительную поддержку действиям Вашингтона, можно сказать, традиционную заявил посол

Он отметил, что события на Ближнем Востоке по‑прежнему в центре внимания местной аудитории, однако на формирование общественного мнения в большей степени влияет личная политическая позиция людей, а не религиозная солидарность.

При этом Москва, наоборот, решительно осуждает действия США и Израиля в отношении Ирана.

Тем временем рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа упал до рекордно низких значений из-за войны в Иране.