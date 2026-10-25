Shot: кружок Hello, Russia! вызвал ажиотаж в американской школе Кружок о России вызвал ажиотаж в американской школе

Москва25 окт Вести.Пятничный кружок по изучению России вызвал повышенный интерес учащихся 4-5 классов одной из американских школ, сообщает Shot. Клуб Hello, Russia! предложили вести учительнице Алене из Челябинска и когда она подготовила программу для учеников 4-5 классов, выяснилось, что мест не хватит для всех желающих.

Школе пришлось открыть дополнительный список желающих, а руководство пообещало подыскать аудиторию просторнее. Причем, среди записавшихся не оказалось ни одного русскоязычного ребенка рассказала учительница

В материале говорится, что похожая история была у Кристины из Самары. Она преподавала русский язык в заполненных аудиториях американских школ, хотя русскоязычных учеников там не было. Кристина призналась, что детям из США особенно понравились русские сказки, народные танцы и песни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна настроена вести дела с Россией после завершения конфликта на Украине.